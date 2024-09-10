Есть сбитые цели: у КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

В ночь на 10 сентября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, зафиксировано возгорание лесной подстилки, возникшие в результате падения обломков сбитых объектов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг еще раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилищной инфраструктуры отсутствуют", – говорится в сообщении.

Глава КОВА добавил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей возник пожар лесной подстилки. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено хозяйственное здание. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября Россия снова атаковала Украину. Силы ПВО сбили 38 дронов-камикадзе.

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