Есть повреждения, пострадали мирные жители: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

Страна-террорист РФ 30–31 августа подвергла Киевскую область обстрелу. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадали мирные жители.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Полиция Киевской области фиксирует последствия атаки РФ в столичном регионе: пострадали пять человек", – говорится в сообщении.

Так, в воскресенье, 30 августа, во время очередной атаки БПЛА в Фастовском районе были повреждены три частных дома, многоэтажное здание, три автомобиля, гаражное помещение и хозяйственное здание. Пострадала 22-летняя девушка – медики оказали помощь на месте.

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В Вышгородском районе повреждения получили четыре частных дома и металлические вагончики. Телесные повреждения получила местная жительница. В Броварском районе в результате падения обломков произошел пожар на террасе заведения, травмы получила 56-летняя женщина.

"Сегодня ночью враг атаковал Бориспольский район. Повреждены многоэтажное здание и складские помещения. Пострадали два человека – мужчина и женщина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в полиции.

Как писал OBOZ.UA, вблизи Киева в понедельник, 31 августа, произошёл масштабный пожар в складских помещениях в селе Погребы. Над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который виден в разных районах столицы.

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