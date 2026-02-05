Есть пострадавший: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 5 февраля

Страна-агрессор РФ в ночь на четверг, 5 февраля, нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавший, зафиксированы повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Еще одна неспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал область ударными дронами. В регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что, к сожалению, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки ранен мужчина – у него осколочная травма грудной клетки. Пострадавшего уже прооперировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. Состояние стабильное, средней тяжести. Также на Вышгородщине поврежден частный дом.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 5 февраля, российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Часть из них оккупанты направили на Киев, прозвучали взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 5 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты.

