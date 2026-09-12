Есть погибший, среди пострадавших – ребенок: в КОВА рассказали о последствиях очередного удара РФ по Киевской области

В течение пятницы, 11 сентября, страна-агрессор РФ продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, зафиксированы повреждения, есть погибший, среди пострадавших – ребенок.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. За последние сутки (11 сентября. – Ред.) к сожалению, один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших – ребенок. У мужчины – травмы, он госпитализирован в больницу. Женщина и ребенок получили острую стрессовую реакцию. Медицинская помощь им была оказана на месте", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, последствия вражеской атаки зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.

Всего повреждено 15 объектов, среди них 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи. Наибольший ущерб – в Обуховском районе, где повреждено 6 объектов, в том числе четыре частных домовладения.

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Спасательные и аварийные службы работают на местах, фиксируют последствия и помогают людям.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг наносил удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также задействовал более сотни БПЛА различных типов и "Бандеролей". Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 вражеских целей

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