Есть погибшие, десятки раненых: в МВД рассказали о последствиях российской атаки по Киеву и области. Фото

Россия в ночь с 26 на 27 декабря нанесла террористический удар по столице и Киевской области. К сожалению, в результате атаки есть погибшие, десятки раненых, людей эвакуировали из-под завалов.

Видео дня

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в своем Telegram-канале. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Атака РФ на Киев и область

"Российская атака по Киеву и области: есть погибшие, десятки раненых, людей эвакуируют из-под завалов. В результате очередной российской атаки зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. В Киеве более 10 поврежденных жилых домов в разных районах города. Объезжаю критические локации поражения. Постоянно на связи с руководителями подразделений и получаю доклады с каждой точки, где ведутся работы", – сообщил Клименко.

Министр добавил, что спасатели оперативно ликвидируют пожары, разбирают завалы. Кроме того, полиция и ГСЧС эвакуировали из гериатрического пансионата (дом престарелых) в Дарницком районе 68 человек.

Есть информация о возможном пребывании человека под завалами в Днепровском районе Киева – поисковые работы продолжаются.

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и более 20 раненых людей в столице. По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов. Есть погибший человек в Белой Церкви. Все службы МВД работают в усиленном режиме. На локациях, где наибольшие разрушения жилых объектов, ГСЧС разворачивает мобильные модули обогрева", – добавил Клименко

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

