Экс-преподаватель киевского вуза Евгения Бильченко отправилась воевать за "ДНР": фото

Колаборантка и бывшая профессор столичного Национального педагогического университета Драгоманова Евгения Бильченко открыто поддержала широкомасштабную вооруженную агрессию страны-террориста РФ против Украины. Она опубликовала фото с автоматом на фоне руссийского флага.

Соответствующий снимок подозреваемая в государственной измене злоумышленница разместила в своем Telegram-канале. Согласно ее записи, 3 октября она была во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

"Вылезли симптомы ПТСР, но я справилась. Побывали на улице Даши Дугиной (погибшей дочери российского идеолога Александра Дугина – ред.). Славно. След языка есть везде: по радио, в надписях, по телевизору... Даже о ВСУ песни крутят кафе. Никто не глушит", – написала коллаборантка.

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Кроме того, злоумышленница фактически созналась, что в течение последних девяти лет "вела подпольную борьбу против Украины". Бильченко также заявила, что живет в России уже второй год и "ни о чем не жалеет", хотя сначала "хотела суициднуться, когда ожидания здесь (в РФ. – Ред.) не сбылись".

"Что я делала "эти девять лет"? Делала то, на что сейчас всем наср*ти, и мне, честно говоря, тоже. Три из них были шизануты, остальные шесть вела подпольную борьбу против Украины, в условиях полной изоляции, без поддержки, без инъекции славой и почестями, вопреки всему, слава Богу, наработала у них на госизмену, чего и другим желаю. Ну что еще сказать... Служу народу России", - добавила коллаборантка.

Кроме того, она публиковала фото с временно оккупированных территории Донецкой области.

Украинские ученые отреагировали на фото Бильченко. В частности, координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк предложила лишить Бильченко научных степеней и званий, а также внести изменения в проект ЗУ "Об академической добродетели" по академической ответственности коллаборантов.

Со своей стороны кинокритик Игоря Кромф придерживается мнения, что суд над коллаборанткой не даст ожидаемого эффекта.

"А вот чей суд я хотел бы видеть (готов прочь за стрим платить), так это всех этих функционеров-профессоров из моей альма-матери, которые прекрасно знали о том, что Евгения Витальевна дружит с майором "спецназа ДНР" Захаром Прилепиным и его "новым Бернардом Шоу". Года так с 2016-2017 точно все уже знали. И поддерживали. И грамоты выписывали. И даже на стипендию или ВР, или Кабмину выдвигали", – добавляет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене бывшей преподавательнице столичного университета и ее двум подельникам Евгении Бильченко. По заказу российских спецслужб она вербовала агентов для получения сведений о расположении ВСУ и терробороны.

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