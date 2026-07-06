Дыра в доме, есть пострадавшие: последствия атаки РФ в Киеве на Виноградаре. Фото и видео

В Подольском районе Киева на Виноградаре в результате комбинированного российского обстрела в ночь на 6 июля был поврежден жилой дом. Ракета буквально уничтожила квартиры на верхних этажах здания, унеся жизни местных жителей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Враг целенаправленно наносит удары по гражданскому населению.

Что известно

Так, в ночь на 6 июля страна-террорист Россия нанесла комбинированный удар по различным районам Киева. На Виноградаре (Подольский район) российская ракета попала в жилой дом, в результате чегочасть квартир на верхних этажах была буквально снесена, а в здании образовалась дыра. Кроме того, во дворе дома были уничтожены автомобили местных жителей.

Главные истории дня

К сожалению, террористическая атака РФ на столицу унесла жизни людей – среди погибших целая семья – ребенок, мать и отец. Также есть много раненых.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы – сотрудники ГСЧС осторожно расчищают завалы, чтобы не спровоцировать обвал, а коммунальные службы приступили к уборке двух улиц от обломков.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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