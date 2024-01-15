Должны были обесточить Киев: СБУ с поличным задержала "вагнеровца", который готовил удары РФ по энергообъектам. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали "вагнеровца", который готовил удары России, которые должны были обесточить Киев. Злоумышленник пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, которые затем должны были быть атакованы, в том числе дронами-камикадзе.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки "Вагнер", которую российская военная разведка (известная как ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий. Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства. О таких планах агрессора СБУ узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ", – рассказали в пресс-службе.

В СБУ отметили, что после получения информации о "вагнеровце", они поэтапно задокументировали его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии в Украину.

Злоумышленник был задержан с поличным, когда он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.

"ККак установило расследование, задержан гражданин белоруси, который входит в агентурный аппарат российского игры. С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок "л/днр" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения России боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на пограничной территории Украины", – уточнили в Службе безопасности.

Задержанному сообщили о подозрении в причастности к диверсии и участии в террористической группе или террористической организации.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности задержала агентку ФСБ, пытавшуюся разведывать дислокацию и перемещение Сил обороны Украины в Донецкой области. С особым интересом предательница разведывала места базирования подразделений ВСУ, вовлеченных в боевые операции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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