Дело Брагинского: Кличко призвал журналистов Bihus.Info передать информацию правоохранителям для оперативного расследования

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к журналистам проекта Bihus.Info с призывом передать правоохранителям данные по расследованию в отношении бывшего директора столичного метрополитена Виктора Брагинского. Расследователи этого проекта обнаружили хищение и незадекларированные активы у Брагинского, а также утверждают, что Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением бывшего директора.

Свое обращение к журналистам Виталий Кличко обнародовал в Telegram-канале.

Он попросил медийщиков передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании, правоохранительным и антикоррупционным органам.

"Прошу журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь по оперативному и открытому для общественности расследованию информации Bihus Info.", — подчеркнул Кличко.

Отметим, что журналисты проекта Bihus.Info обнародовали уже вторую часть расследования о Брагинском, в которой утверждают, что Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением бывшего директора Виктора Брагинского.

В частности, в отчетах метрополитена журналисты обнаружили фирмы, которые якобы связаны с сестрами Брагинского, его давним бизнес-партнером Кириллом Кривцем и даже вероятной тещей Кривца, балериной. Журналисты утверждают, что ее фирма получила от Киевского метрополитена более миллиарда гривен, однако детали этого контракта метрополитен решил засекретить.

Первая часть расследования была обнародована 14 марта. В нем говорится о незадекларированном имуществе, которое журналисты нашли у Брагинского.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования первой части расследования, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит Виктора Брагинского от исполнения обязанностей директора столичного метро.

Уже 15 марта Брагинский написал заявление об увольнении. Обязанности начальника коммунального предприятия временно исполняет главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

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