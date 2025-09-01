Делал селфи: в Киеве умер мужчина, которого поразило током на крыше электропоезда. Подробности и фото

В Киеве на Дарницком вокзале мужчина получил поражение током, забравшись на крышу электрички. Несмотря на усилия врачей, к сожалению, пострадавший скончался.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"Пострадавший, 24-летний киевлянин, находясь на Дарницкой железнодорожной станции, залез на крышу электропоезда и делал селфи, как его поразило током высокого напряжения. Мужчину с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали, где от полученных телесных повреждений он сегодня (1 сентября. – Ред.) умер", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

