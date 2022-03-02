Чтобы извлечь из тела убитого на Киевщине ребенка осколки снаряда, вызывали саперов

В Киевской области во время обстрела осколком снаряда, выпущенного оккупантами, был смертельно ранен мальчик, 2008 года рождения. Чтобы извлечь осколки боеприпаса из тела погибшего ребенка привлекали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

"Семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов", – подчеркнули в прокуратуре.

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По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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