Число пострадавших в результате атаки РФ на Киев возросло до 13 человек, среди раненых – ребенок. Фото и все подробности

В результате российской ракетной атаки на Киев 21 марта пострадали 13 человек, среди которых 13-летняя девочка. В нескольких районах столицы повреждены дома и машины

Об этом сообщили в прессслужбах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

"По данным следствия, 21 марта 2024 года около пяти часов утра ВС РФ в нарушение законов и обычаев войны осуществили ракетный обстрел двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" и "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х- 101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков по объектам гражданской инфраструктуры Киева", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, тринадцать человек пострадали, в том числе 13-летняя девочка. Повреждены здания в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах, а также 18 автомобилей.

Как сообщили в КГГА, по уточненным данным в результате ракетной атаки в столице повреждены 6 учебных заведений. В садике и школе Святошинского района выбиты стекла и двери. В Шевченковском районе также повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного сада упали обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

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