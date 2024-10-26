Была лидером и вдохновением для всего лицея: в Киеве в результате попадания 'Шахеда' погибла ученица 9-го класса. Фото

В Киеве в результате попадания дрона "Шахед" погибла 14-летняя Мария Трояновская, ученица 9-го класса лицея "Престиж". Атака произошла в ночь на 26 октября, когда дрон попал в стену дома, где проживала девушка.

Видео дня

Об этом написали на странице лицея "Престиж" г. Киева, где училась Мария. Отмечается, что Мария была не только ученицей, но и вдохновляющей других лидером.

"Мария Трояновская, ученица 9-1 класса, наша лидер и вдохновение для всего лицея, девочка, которая любила жизнь и дарила радость всем вокруг, ушла от нас слишком рано... Вражеский дрон, запущенный подонками и террористами, не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка…", – говорится в сообщении.

Лицей "Престиж" описал Марию как "яркую звездочку", память о которой всегда будет жить в сердцах ее одноклассников и учителей. Они призывали всех поддержать семью Марии в это тяжелое время. Для желающих помочь был предоставлен счет отца девушки: Владимир Т 5375414111958152.

О дате и обстоятельствах похорон будет сообщено впоследствии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября Россия снова атаковала Украину с воздуха. Захватчики запустили по нашему государству почти сотню ударных БПЛА и семь ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 44 российских дрона-камикадзе, еще столько же были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате удара повреждены жилые дома и больница. По состоянию на 12:30 26 октября было известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 21 раненом. Среди пострадавших – четверо детей, 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

А накануне вечером стало известно, что российский "Шахед" попал в многоэтажку в Киеве. В доме повреждены квартиры. Погиб ребенок, тоже есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!