Будут судить российского оккупанта, который пытал гражданского в Киевской области. Фото

Будут судить сержанта вооруженных сил РФ, причастного к военным преступлениям. Оккупант пытал мирного жителя Киевщины и избивал его ногами, даже когда тот упал и потерял сознание.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года в оккупированном селе Козаровичи Вышгородского района, обвиняемый вместе с другими военными РФ приехал на бронированном автомобиле с символом "V" в дом местного жителя. При проведении незаконных обысков в домовладениях мужчины и других местных жителей, оккупанты нашли бинокль и обвинили его в том, что он корректировщик", – рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что обвиняемый ударил безоружного украинца прикладом автомата в шею, от чего мужчина упал на лестницу и потерял сознание. Оккупант вместе с другими российскими военнослужащими продолжал бить ногами по туловищу и лицом без сознания гражданского, после чего покинул двор.

Следствие по факту жестокого обращения с гражданским населением завершено, а обвинительный акт в отношении сержанта 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину на территории Киевщины погибли более 1600 гражданских лиц, из которых 53 – дети. Всего в области зафиксировано более 23 тысяч нарушений законов и обычаев войны.

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