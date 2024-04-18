Бросался ножами во врачей, которые пытались помочь выпавшей из окна женщине: в Киеве задержали хулигана. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину за совершение хулиганских действий в Соломенском районе столицы. Он бросался ножами, топором и другими вещами в медиков и спасателей, когда те пытались помочь женщине, выпавшей из окна квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, 17 апреля вечером к ним поступило сообщение о том, что из окна одной из многоэтажек Соломенского района выпала женщина и лежит на карнизе первого этажа.

"По прибытии на место происшествия оперативники, опросив свидетелей, установили, что потерпевшая сидела на подоконнике в нетрезвом состоянии и в дальнейшем выпала из окна третьего этажа. Когда медики и спасатели пытались добраться до нее, чтобы оказать помощь, в том же окне появился мужчина и стал бросаться в них ножами, топором и другими вещами. В результате его действий был поврежден проезжающий автомобиль и карета скорой помощи", – уточнили в полиции.

Правоохранители задержали нарушителя в его доме, дав возможность медикам добраться до пострадавшей и доставить ее в медицинское учреждение. У 39-летней женщины диагностировали закрытые травмы живота, грудной клетки и черепно-мозговую травму.

37-летнего местного жителя полицейские задержали, а по факту хулиганства открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева мужчина повредил несколько автомобилей, а затем скрылся. Злоумышленника оперативно задержали неподалеку от места происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!