Брак с женщиной с инвалидностью за $5 тыс.: полицейские Киевщины разоблачили схему переправки уклонистов через границу

Правоохранители Киевщины разоблачили 28-летнюю злоумышленницу, предлагавшую фиктивный брак с женщинами с инвалидностью и содействие в незаконном пересечении государственной границы военнообязанному мужчине. Свои "услуги" она оценила в 5 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что 28-летняя жительница Николаевской области разработала преступную схему уклонения лиц призывного возраста от мобилизации путем заключения фиктивного брака с женщинами с инвалидностью. Свои услуги нарушительница предлагала за денежное вознаграждение через Telegram канал", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали после регистрации брака, при получении "вознаграждения" в размере 5 тысяч долларов США. Ей сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Напомним, украинец, пытаясь незаконно пересечь границу с Польшей, прыгнул с поезда и получил серьезные повреждения. Он сломал ногу и получил травму головы. В таком состоянии его обнаружили пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области пограничники задержали 17 украинских "туристов", направлявшихся в сторону границы с Приднестровским регионом Молдовы. "Уклоняющие" двигались одновременно двумя автодорогами тремя автомобилями.

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