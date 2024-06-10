Более 70 погибших: в полиции раскрыли статистику ДТП с пострадавшими в Киевской области за 5 месяцев 2024 года

В Киевской области с 1 января по 31 мая 2024 года было зафиксировано 677 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварии 861 человек было травмировано, а еще 73 – погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Штрафы и уголовная ответственность не пугают нарушителей ПДД.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области за прошедшие 5 месяцев. С 1 января по 31 мая 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 677 ДТП с пострадавшими, в которых 861 человек получил повреждения, а 73 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в патрульной полиции, основными причинами аварий на Киевщине за этот период являются:

превышение безопасной скорости движения (169 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (141 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (49 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (46 ДТП с потерпевшими);

управление транспортным средством в состоянии опьянения (27 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (25 ДТП с потерпевшими);

превышение установленной скорости движения (23 ДТП с потерпевшими).

"Соблюдайте ПДД, ведь это залог безопасности для вас и других участников дорожного движения", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева Renault на скорости протаранил автомобиль Skoda, после чего опрокинулся. Как оказалось, водитель первого авто имел признаки наркотического опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался.

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