Бил стулом по голове: в Киевской области ссора между друзьями чуть не закончилась убийством

В Белоцерковском районе Киевской области задержан мужчина, который, по информации следствия, едва не убил гостя. Во время ссоры злоумышленник кулаком и стулом бил по голове товарища.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях патрульные полицейские Киевщины получили вызов об избиении мужчины в поселке Ставище. Прибыв на место происшествия, они обнаружили на полу пострадавшего с травмированной головой.

"Следователи выяснили, что 62-летний пострадавший пришел к 45-летнему товарищу домой, с которым совместно распивали алкогольные напитки. Во время досуга владелец дома внезапно ударил своего знакомого кулаком в ухо, после чего нанес четыре удара стулом по голове", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киеве на Крещатике мужчина во время стычки возле ресторана ударил парня ножом в живот. Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

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