Бил мобилизованных и снимал свои действия на видео: в Киевской области сообщили о подозрении офицеру ТЦК. Фото

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру районного ТЦК Киевской области за избиение и унижение военнообязанных. Кроме того, свои действия он фиксировал на видео.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по данным следствия, чиновник ТЦК и СП унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие. Офицер неоднократно превышал служебные полномочия, бил ногами мобилизованных, а потом еще и делал видеонарезки своих "побед".

"Его действия имели системный характер и свидетельствуют о пренебрежении к требованиям закона и базовым принципам военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан", – отметили в ГБР.

Расследование ведется по факту превышения власти в условиях военного положения, причинившего существенный вред (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили чиновника территориального центра комплектования на взятке. Мужчина за вознаграждение незаконно влиял на ведение учета военнообязанных.

