Без предупреждения открыл огонь: сообщено о подозрении оккупанту, который убил гражданского на Киевщине и еще одного ранил

Правоохранители установили личность еще одного российского военного, причастного к военным преступлениям. Оккупант убил жителя Мощуна Киевской области и еще одного ранил.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Мощун в Киевской области злоумышленник "патрулировал" местность вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ. Они увидели, как недалеко от частного двора двое местных жителей пытаются потушить горящий грузовой микроавтобус.

"Приблизившись к ним, оккупант без предупреждения открыл огонь из автоматического оружия, произведя по меньшей мере пять прицельных выстрелов. От полученных огнестрельных ранений один мужчина скончался на месте, другой – получив ранение, упал на землю и таким образом остался жив. После этого подозреваемый с двумя пока не установленными военнослужащими из России оставил место совершения преступления", – сообщили в ОГПУ.

В Офисе генпрокурора отметили, что потерпевшие местные жители были гражданскими лицами и не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовало какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.

Личность военного преступника была идентифицирована – ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории страны-агрессора России убили пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ Дмитрия Голенкова. Этот военный преступник причастен к российским ударам по гражданским объектам в Украине, из-за которых погибли десятки человек.

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