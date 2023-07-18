Смертельная авария на АЗС в Киеве: полиция сообщила о подозрении водителю Audi

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП водителю автомобиля Audi, на скорости въехавшего в АЗС. В результате пожара ожоги получили три человека, в том числе 17-летний парень, который, несмотря на усилия врачей, умер в медучреждении.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"Водителю (автомобиль, в котором находился погибший подросток. – Ред.) сообщено о подозрении в совершении преступления. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Следователи также вручили мужчине ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в полиции.

Напомним, что в Броварском районе Киева 9 июля произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. В АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, три человека пострадали.

Масштабный пожар на АЗС в Киеве, возникший в результате ДТП, полностью уничтожил здание автозаправки и еще 8 машин. Трех мужчин госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Позже стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших – 17-летний парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 июля, произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП оба автомобиля выехали на обочину и столкнулись с электроопорой и рекламным щитом.

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