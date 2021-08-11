Alyona Alyona вызвали на допрос из-за дрифта на Софийской площади. Фото повестки

Популярную украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Алена Савраненко) вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования опасного дрифта в центре Киева. Она должна явиться в полицию 16 августа на 10:00.

Соответствующую повестку певица опубликовала на своей странице в Instsgram. Судя по кадрам, ее вручили как раз на Софийской площади, где она помогала отмывать следы от автомобильных колес (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что 10 августа на Софийской площади компания Red Bull снимала рекламный ролик. Для участия в нем пригласили известных гонщиков и украинскую артистку Alyona Alyona.

Видео дня

Водители устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Как выяснилось, у организаторов не было необходимого разрешения, а площадка не была отгорожена от пешеходов.

В полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы. Позднее компания признала свою ошибку и извинилась. Подробнее о том, что происходило в столице, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona заявила, что организаторы убеждали ее в наличии всех необходимых разрешений. На следующий день певица пришла на Софийскую площадь, чтобы помочь отмыть следы от колес.