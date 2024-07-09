94 ребенка из "Охматдета" перевезли в другие медучреждения, – Кличко

В Киеве из больницы "Охматдет", в которую 8 июля попала российская ракета, в другие медицинские учреждения были переведены 94 ребенка. Из них 8 – пострадавшие от обстрела.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Всем раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Бригадами скорой помощи из больницы "Охматдет" были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших. Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них – в тяжелом состоянии. По данным судмедэкспертизы, погибших в результате вчерашней атаки врага – 26 человек. В том числе трое детей", – сообщил Кличко.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома в Шевченковском районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается ликвидация последствий российских терактов в трех локациях. Ночью 9 июля спасатели обнаружили под развалинами дома тело ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!