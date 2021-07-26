Торговал статусом УБД: оперативники ГБР задержали командира роты, который брал деньги с военных. Фото

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований разоблачило схему "продажи" статусов "участника боевых действий" лицам, которые не были в зоне ООС. Подозреваемый организатор – командир роты одной из воинских частей – задержан.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР на официальном сайте. Капитана Вооруженных сил Украины поймали "на горячем", когда он получал взятку от подчиненного за предоставление статуса УБД.

По версии следствия, преступную схему разработал командир роты. Он пользовался тем, что с октября 2020 года его военная часть дислоцируется в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Он же за 40 тыс. гривен и "продавал" статусы УБД военным, которые на самом деле не пребывали на службе в ООС. Их имена командир ВСУ просто дописывал в ротацию.

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Оперативники задокументировали несколько десятков таких случаев. По документам все эти военные должны были пребывать в зоне Операции Объединенных сил, но фактически находились у себя дома.

Операция по задержанию подозреваемого состоялась в городе Новомосковск. Тогда командиру роты передали деньги за то, что его подчиненный будет значиться в районе ООС на территории Луганской и Донецкой областей. Военнослужащего поймали работники Территориального управления Госбюро расследований Полтавы.

Следователи ГБР сообщили военному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация имущества.

В ГБР также указали, что их сотрудники продолжают проводить "системную работу по противодействию злоупотреблением среди чиновников-военнослужащих и такую, которая направлена ​​на повышение обороноспособности страны".

Напомним, что статус УБД в Украине могут получить не только военные ВСУ, но и добровольцы. За соответствующий законопроект (2045-1) парламентское большинство проголосовало в 2019 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине массово предлагают воспользоваться льготой бывших бойцов АТО/ООС и получить вместо них землю. Цена услуги – $2-2,5 тысячи. В схеме участвуют как сами владельцы статуса "участника боевых действий", так и посредники. Говорят, таким образом в чужие руки уходят десятки гектаров земли.