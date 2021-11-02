В Кривом Роге умер 21-летний срочник, которого нашли без сознания у казармы: делом занялось ГБР

В Кривом Роге Днепропетровской области в воскресенье, 31 октября, умер 21-летний солдат срочной службы. Парня с черепно-мозговой травмой нашли возле казармы без сознания.

Солдата сразу госпитализировали в городскую клиническую больницу №2 Кривого Рога. Несмотря на усилия медиков, он скончался на следующий день, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи направились в воинскую часть, где произошла трагедия, для выяснения обстоятельства ЧП и следственных действий. Правоохранители ГБР начали досудебное расследование по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший сотрудник Службы безопасности Украины в пятницу, 29 октября, признался представителям Госбюро расследований в убийстве мужчины, который якобы пытался вербовать его на совершение терактов в Киеве. Инцидент произошел в одной из гостиниц столицы.