В Кривом Роге на шахте произошел обвал, погиб горняк

В четверг, 2 декабря, на шахте "Артем-1" в Кривом Роге произошел обвал породы. В результате происшествия погиб один горняк.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам труда. Трагедия случилась во время подрядных работ.

"Во время выполнения подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонт 1135 метров произошел обвал горной породы, который смертельно травмировал сотрудника", – сказано в сообщении.

Видео дня

Как уточняет сайт "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу райуправления полиции, происшествие случилось на шахте "Артем-1". Она входит в состав шахтоуправления "АрселорМиттал Кривой Рог".

На 48-летнего горняка упала руда, он скончался на месте.

Тело погибшего направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до пяти лет ограничения свободы или до восьми лет тюрьмы.

Свое расследование проведет и Госслужба труда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несколько десятков горняков в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты зарплат. Они отказывались подниматься на поверхность, пока им не выплатят все долги.