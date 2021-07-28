В Днепре врачи спасли женщину, которую трижды на авто переехал сожитель

В Днепре врачи спасли жизнь 44-летней женщине, которую на автомобиле сбил и трижды переехал ее сожитель. При поступлении в больницу у нее зафиксировали травмы, которые были не совместимы с жизнью.

Об этом в Facebook сообщил главный врач больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко. Он рассказал, что после поступления в больницу пострадавшую перевели в глубокую кому и подключили на аппарат ИВЛ. Медики при помощи лекарств поддерживали пульс и давление.

"У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом шести ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс", – рассказал врач.

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Рыженко отметил, что несколько бригад хирургов и анестезиологов делали операцию и спасли жизнь пациентке. По состоянию на 27 июля женщина находится в ясном сознании и уже дышит самостоятельно.

Напомним, что 5 июля в Днепре автомобиль "Славута" сбил женщину, после чего водитель сдал назад и еще дважды переехал пострадавшую. После совершения наезда виновник ДТП скрылся. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция разыскала водителя и задержала, ему сообщено подозрение в покушение на убийство. За наезд на женщину ему грозит тюремный срок от 7 до 15 лет. Суд арестовал мужчину на два месяца без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в днепровской больнице имени Мечникова успешно сделали кесарево сечение 35-летней беременной пациентке с тяжелой пневмонией из-за COVID-19. Врачам удалось спасти и женщину, и ее ребенка.