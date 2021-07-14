В Днепре спасатели освободили женщину, застрявшую в ванной на несколько суток. Фото

В Днепре женщина застряла между трубами в ванной комнате. Для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Инцидент произошел 13 июля около 13:20 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выяснилось, женщину поскользнулась и упала на пол в ванной. В этот момент ее рука застряла между металлическими водопроводными трубами. В таком положении пострадавшая провела несколько суток.

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Для того, чтобы освободить ее, спасатели использовали спецтехнику – гидравлический разжим. Затем женщину госпитализировали.

"Специалисты ГСЧС при помощи грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом разжали металлические трубы и освободили руку пострадавшей. Из квартиры, которая находится на пятом этаже, женщину доставили к карете экстренной медицинской помощи", – сказано в сообщении.

К работам были привлечены четверо сотрудников ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе при обрушении потолка в начале июля погибла пожилая женщина.