В Днепре школьница уколола в губы масло и попала в больницу: ей провели уже три операции. Видео

В Днепре 14-летняя школьница в желании увеличить губы вколола себе укол с маслом. Девушку госпитализировали и провели уже три операции.

Как сказано в сюжете ТСН, из-за дороговизны подобной процедуры в салонах ученица 9 класса нашла в интернете способ сделать красивые губы в домашних условиях, вколов себе косметическое масло для лица. Уже через час эта часть лица начала отекать.

Отмечается, что родители отвезли девушку в больницу, где ей удаляли чужеродное вещество под общим наркозом, спасая от потери нижней губы. По словам медиков, это было непросто. Кроме трех операций, она прошла прием антибиотиков и многочисленные перевязки. Теперь школьнице предстоит длительное восстановление.

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Сама девушка теперь мечтает, чтобы губа уменьшилась хотя бы на миллиметр и рада, что не уколола еще и верхнюю. Она пьет из трубочки, ест только перетертую еду и утверждает, что на эксперименты с внешностью больше никогда не решится.

Ситуацию прокомментировала врач-дерматолог Анастасия Хильченко, которая предостерегла украинок от подобных поступков. Она подчеркнула, что такие процедуры должен выполнять специалист с высшим медицинским образованием, который прошел обучение и очень хорошо знает анатомию и использует сертифицированные препараты.

Напомним, 21-летняя англичанка по имени Эми Уайзман, которая работает медсестрой в стоматологической клинике, рассказала, как едва не лишилась зрения. По ее словам, во время процедуры по увеличению губ гиалуроновый филер был введен в артерию, что привело к закупорке сосудов.

Девушка рассказала, что нужно было срочно что-то делать, поскольку часть губы полностью могла отмереть, и ей понадобился кожный трансплантат. Впоследствии наполнитель был растворен профессиональным врачом. Терапевт сказал Эми, что ей повезло, что у нее все еще есть губа. Также она посетила дантиста, который предупредил о возможности потери зрения, если не растворит гиалуронку в течение 24 часов.

Известный скандалами украинский блогер, жених певицы Анны Тринчер Александр Волошин удивил своих фанатов, увеличив губы. Он вколол себе укол красоты, однако его родители не оценили этот поступок. Стоит отметить, что на такой поступок он пошел потому, что проиграл в споре.

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