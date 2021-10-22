В Днепре произошел мощный пожар в доме: сгорели пять квартир, погиб мужчина. Фото и видео

В Днепре произошел мощный пожар в одноэтажном жилом доме на шесть квартир. Очаг пожара находился в комнате одной из квартир, огонь перекинулся на крышу дома.

Об этом сообщается на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. На момент пожара все жители самостоятельно покинули дома, кроме 49-летнего мужчины, тело которого нашли на пепелище (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Существовала угроза распространения пламени на дом, который находится рядом через забор. Однако благодаря слаженным действиям спасателей, перекидывания огня удалось избежать.

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Из-за сильной задымленности было организовано звено газодымозащитной службы.

Огнем повреждено имущество в пяти квартирах и крышу над ними на общей площади 100 квадратных метров.

Причины возникновения пожара установят правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в Луцке произошел пожар в зоопарке, который расположен в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки. Сгорел деревянный домик размером 2 на 3 метра, где жила семья обезьян.