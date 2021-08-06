В Днепре найден повешенным подполковник СБУ, – экс-нардеп

В Днепре 5 августа нашли повешенным подполковника Службы безопасности Украины. Также при нем была обнаружена предсмертная записка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. По его данным, погибший был старшим оперуполномоченным отдела "Т" – департамента защиты национальной государственности – в Днепропетровской области.

Бывший нардеп подчеркивает, что в записке мужчина возлагает вину за свою смерть на начальника отдела "Т" и его заместителя.

Также Мосийчук опубликовал выдержку из сводки правоохранителей, в которой говорится, что жена подполковника 5 августа после 15:28 переслала руководителю подразделения смс-сообщение, которое по содержанию напоминало предсмертную записку.

После этого были организованы поиски оперативника, в результате которых в посадке на жилом массиве Приднепровск нашли автомобиль подполковника, а затем и его тело.

В сводке утверждается, что мужчина "совершил суицид путем повешения". Имя погибшего неизвестно, есть только его инициалы – М.В. (на украинском языке).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2017 года в Киеве застрелился сотрудник СБУ. Позднее в спецслужбе заявили, что самоубийство не было связано с его профессиональной деятельностью.