В Днепре на Новом мосту перевернулась маршрутка: момент аварии попал на видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Происшествия
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В Днепре на Новом мосту перевернулась маршрутка: момент аварии попал на видео

В Днепре на Новом мосту вечером 16 ноября произошло жуткое ДТП – маршрутка врезалась в отбойник и перевернулась. В транспортном средстве, кроме водителя находились пассажиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области в Facebook. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах с камер Ситуационного центра Днепра показано, что маршрутка по время движения врезалась в отбойник. Впоследствии авто перевернулось.

Видео дня
Авто перевернулось

"О дорожно-транспортном происшествии на Новом мосту стало известно в 21.05. Спасатели на месте ДТП провели отключение аккумуляторной батареи", – говорится в сообщении.

В транспорте находились люди

В аварии никто не погиб, но один пассажир пострадал. Он получил ушиб плеча. Водитель также цел, его осмотрели медики. От госпитализации мужчина отказался.

На месте работали спасатели
Спасатели произвели отключение аккумуляторной батареи

По предварительной информации, в транспортном средстве ехали сотрудники "Новой почты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полицейский устроил ДТП, въехав в двигавшийся впереди автомобиль Lada. Правоохранитель пытался скрыться с места ДТП и врезался еще в две машины – Chevrolet и Hyindai.

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