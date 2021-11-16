В Днепре на Новом мосту перевернулась маршрутка: момент аварии попал на видео

В Днепре на Новом мосту вечером 16 ноября произошло жуткое ДТП – маршрутка врезалась в отбойник и перевернулась. В транспортном средстве, кроме водителя находились пассажиры.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области в Facebook. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах с камер Ситуационного центра Днепра показано, что маршрутка по время движения врезалась в отбойник. Впоследствии авто перевернулось.

Видео дня

"О дорожно-транспортном происшествии на Новом мосту стало известно в 21.05. Спасатели на месте ДТП провели отключение аккумуляторной батареи", – говорится в сообщении.

В аварии никто не погиб, но один пассажир пострадал. Он получил ушиб плеча. Водитель также цел, его осмотрели медики. От госпитализации мужчина отказался.

По предварительной информации, в транспортном средстве ехали сотрудники "Новой почты".

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