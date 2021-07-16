В Днепре мужчина выстрелил в голову водителю авто и сбежал с места. Видео нападения

В центре Днепра мужчина выстрелил в голову мужчине за рулем Chevrolet и сбежал с места преступления. Происшествие случилось в четверг, 15 июля, на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта.

Неизвестный сделал несколько выстрелов из пневматического оружия, после чего сел в ВАЗ-2106 и уехал. Это зафиксировала камера видеонаблюдения городского Ситуационного центра, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Установлено, что нападавший поехал вверх по улице Шмидта. Полицейские объявили в Днепре план "Перехват", чтобы поймать злоумышленника.

На место происшествия, кроме правоохранителей, также приехала бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в больницу. О состоянии мужчины ничего неизвестно.

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