В Днепре мужчина хотел ограбить кафе, но поплатился. Момент попал на видео

В центре Днепра сотрудники охранной фирмы вышвырнули из кафе мужчину, который совершил неудачную попытку ограбления. Он устроил в заведении дебош, чем и поплатился.

Инцидент произошел по улице Глинки под утро 26 января. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что действия подозрительного мужчины пресекли сами работники кафе и посетители. По словам свидетелей, позже тот начал дебоширить.

На место происшествия вызвали охранную фирму, сотрудники которой буквально выкинули неадекватного на улицу.

Видео дня

Кадры попали на камеру видеонаблюдения, расположенную на Ситуационном центре. На них видно, что мужчина ползком передвигался со ступенек заведения к дороге, а затем побежал.

Очевидцы рассказали, после этого он подбегал к случайным прохожим и просил вызвать полицию, потому что на него якобы "напали вооруженные люди". А в итоге виновник инцидента пропал, сбежав в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Днепра заявил в полицию о угоне автомобиля, что было неправдой. Оказалось, что мужчина просто забыл, где припарковал автомобиль.