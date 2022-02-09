В Днепре фура протаранила вышку с коммунальщиками: люди слетели вниз. Видео

В среду днем, 9 февраля, в Днепре на Набережной Победы, 72 грузовик зацепил вышку, на которой в тот момент работали двое коммунальщиков. Один из них упал прямо на землю, а второй удержался благодаря страховке, но его сильно раскачивало из стороны в сторону.

Как сообщает местное издание "Днепр оперативный", пострадавшие работают в КП "Горсвет". Один из них на момент приезда скорой был без сознания (чтобы посмотреть фото и видео момента инцидента, доскролльте страницу до конца).

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Коммунальщиков госпитализировали в областную больницу имени Мечникова, информация о характере полученных ими травм уточняется.

На месте ЧП работали сотрудники полиции, которые устанавливали все обстоятельства случившегося. Движение на Набережной было временно затруднено.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Криворожском шоссе в Днепре произошло ДТП с участием трех автомобилей: Renault, Toyota и Lexus. В результате аварии пострадали пять человек.