В Днепре две собаки без намордников набросились на женщину посреди улицы. Детали ЧП

В четверг, 3 февраля, в Днепре две бойцовские собаки без намордников посреди улицы напали на женщину с собакой. Их хозяин, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьяненения.

Об инциденте сообщили в Telegram "Днепр оперативный", опубликовав соответствующие кадры. Отмечается, что собаку прохожей нападающие разгрызли в кровь. Инцидент произошел возле станции метро "Покровская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как женщина просила о помощи, но практически все проходили мимо. Авторы ролика отметили, что в этом месте часто гуляют мамы с детками, а рядом наливайка, где каждое утро собирается сомнительный контингент.

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В комментариях пользователи сети возмутились безразличием прохожих.

"Если бы хотя бы два мужика подошло, было бы проще, а то, что человек кричит "помогите люди", надеясь, что есть еще люди которые помогут", "Казнить хозяина бойцовых псов", "Пора бы уже вводить налог на возможность иметь собак бойцовских пород, чтоб каждый идиот себе не заводил их. 100-200 тысяч в год и радуйся жизни с чувством ответственности", "У собак уже выработана манера поведения на улице, тут только дело времени, чтобы они напали снова. Только кто это будет, очередная собака или ребенок", – писали пользователи.

Напомним: ранее в Херсоне собака породы овчарка откусила 13-летней школьнице часть уха. Девочку пришлось госпитализировать. Отмечается, что в процессе игры собака набросилась на школьницу и откусила ей чacть лeвoй ушнoй paкoвины. Пострадавшую госпитализировать в медицинское учреждение. Как добавили журналисты, часть уха ребенка овчарка не проглотила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2021 года в Украине вступил в силу закон, увеличивающимй штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Максимально возможное предусмотренное им наказание – 5 100 грн с конфискацией животного.