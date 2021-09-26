В Днепре авто на скорости влетело в легковушку: двое пострадавших. Фото и видео

В воскресенье утром, 26 сентября, в Днепре на перекрестке переулка Добровольцев и Набережной Победы столкнулись Hyundai Tiburon и Honda. В результате аварии пострадали два человека.

ДТП произошло возле яхт-клуба "Сич", передает "Днепр оперативный". Момент аварии попал на камеры Ситуационного центра Днепра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Honda двигалась со стороны кольца на жилмассиве Победа и поворачивала к яхт-клубу, когда в нее на скорости влетел Hyundai, который ехал по направлению от Южного моста.

Видео дня

От удара травмы головы получили водитель Hyundai и пассажир Honda. Их доставили в городскую больницу №16 для оказания медицинской помощи. Оба автомобиля также значительно пострадали.

На место аварии прибыли патрульные, все обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Киевом пьяный водитель влетел в авто полиции. В результате ДТП столкнулись три машины, четверо людей пострадали.