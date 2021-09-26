В Днепре авто на скорости влетело в легковушку: двое пострадавших. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Днепре авто на скорости влетело в легковушку: двое пострадавших. Фото и видео

В воскресенье утром, 26 сентября, в Днепре на перекрестке переулка Добровольцев и Набережной Победы столкнулись Hyundai Tiburon и Honda. В результате аварии пострадали два человека.

ДТП произошло возле яхт-клуба "Сич", передает "Днепр оперативный". Момент аварии попал на камеры Ситуационного центра Днепра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авария возле яхт-клуба "Сич".

Honda двигалась со стороны кольца на жилмассиве Победа и поворачивала к яхт-клубу, когда в нее на скорости влетел Hyundai, который ехал по направлению от Южного моста.

Видео дня

От удара травмы головы получили водитель Hyundai и пассажир Honda. Их доставили в городскую больницу №16 для оказания медицинской помощи. Оба автомобиля также значительно пострадали.

Авто разбросало по дороге.

На место аварии прибыли патрульные, все обстоятельства ДТП на данный момент выясняются.

В ДТП пострадали двое людей.
Последствия столкновения.
Серьезные повреждения авто.
Машине оторвало бампер.

Место ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Киевом пьяный водитель влетел в авто полиции. В результате ДТП столкнулись три машины, четверо людей пострадали.

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