В Днепре 3-летний ребенок проглотил батарейку: малышу провели срочную операцию. Фото

В Днепре трехлетний ребенок проглотил круглую батарейку. Из-за этого малышу понадобилась срочная операция.

Об этом сообщает телеканал D1. Батарейка пробыла в пищеводе малыша полтора часа и успела окислиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Медики провели специальные обследования и с помощью эндоскопического вмешательства удалили посторонний предмет.

На четвертый день после операции ребенку провели контрольную эзофагоскопию – осмотрели внутреннюю поверхность пищевода. На месте, где была батарейка, у маленького пациента обнаружили дефект слизистой – элемент электропитания повредил пищевод.

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Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов.

Блестящие кнопочные батарейки, которые широко используются в гаджетах и игрушках, напоминают монетки, поэтому выглядят очень привлекательными для детей. Однако при глотании они могут вызвать ужасные ожоги и удушье.

Специалисты советуют родителям быть внимательнее к выбору таких игрушек. В частности:

убедитесь, что в игрушках и других предметах, где использованы аккумуляторы, есть отсеки для них, доступ к которым заблокирован;

остерегайтесь таких предметов, как музыкальные поздравительные открытки, електросвечи и пульты дистанционного управления, поскольку отсеки для аккумуляторов там часто нельзя заблокировать;

убедитесь, что запасные аккумуляторы хранятся в недоступных для детей местах, а использованные утилизируются должным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах специалисты хирургического отделения городской детской клинической больницы еле спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила батарейку.