В Днепре 23-летний парень сорвался с недостроя: его пытались спасти, но не сумели. Видео 21+

В Днепре 23-летний парень сорвался с крыши недостроенной и заброшенной многоэтажки. Он погиб на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха", опубликовав соответствующие видео. На одном из них видно, что парню пытались помочь, однако не смогли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страница до конца).

Трагедия произошла на улице Данилы Нечая. Очевидцы рассказали, что парень бродил по заброшенному зданию, затем сел на край крыши и свесил ноги.

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Через какое-то время он повис на руках и начал кричать о помощи. К нему кто-то подоспел и пытался помочь выбраться, но ничего не вышло. Парень упал.

Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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