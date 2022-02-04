Угрожал пистолетом кассирше: в Днепре произошло вооруженное ограбление отделения ПриватБанка. Фото

В Днепре вооруженный мужчина ограбил отделение ПриватБанка. Он ворвался в помещение и угрожал девушке-кассиру пистолетом. После инцидента преступник сбежал.

Как сообщает издание "Днепр Оперативный", ограбленное отделение финучреждения расположено на улице Строителей, 28. ЧП произошло в пятницу, 4 февраля, около 17:30.

Как отмечается, мужчина забрал из кассы 52 тысячи гривен, и скрылся с места преступления. На данный момент его разыскивают правоохранители. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения, расположенной в помещении, видно, что преступник был в маске, перчатках и кепке.

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Его личность пока не установлена.

Сотрудница успела нажать "тревожную кнопку", чем включила сирену и вызвала охрану. Грабитель с деньгами выбежал из помещения и скрылся. Сейчас на месте разбойного нападения работают правоохранители

Приметы грабителя: рост 170 сантиметров. Был одет в зеленые камуфляжные штаны и серую куртку с оранжевыми вставками. При себе имел черный рюкзак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ривненской области произошло вооруженное ограбление. У двоих жителей Львова отобрали 800 тысяч гривен.