Приближенный одиозного бизнесмена Загида Краснова – Андрей Баско замечен в сокрытии имущества. В своей декларации он якобы забыл о строительстве элитного коттеджа с видом на Днепр в Обуховке.

Об этом сказано в сюжете ДнепрТВ. Журналисты напомнили, что в должности заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Баско продержался всего 20 дней. Однако это не мешает ему быть успешным бизнесменом – за последние 5 лет его состояние выросло якобы более чем в 10 раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В 2016 году Баско задекларировал средств на сумму 30 000 долларов и 390 000 гривен. В этом году – уже 314 000 долларов и более 2 с половиной миллионов гривен. Подтвердил он и владение тремя квартирами в Днепре, земельным участком и домом в Слобожанской. "Забыл" только о строительстве коттеджа в Обуховке.

Видео дня

СМИ отмечают, что Баско давно называют: "правой рукой Загида Краснова", "серым кардиналом", "куратором выборов". В 2020 году он, будучи секретарем Днепровского горизбиркома от "Громадской силы" вместе с его председателем Александром Саленко подозревались в совершении уголовного преступления – краже списка избирателей. Кроме того, вместо выполнения своих обязанностей, он оставил рабочее место и поехал поддерживать кандидата в мэры Загида Краснова в избирком АНД района. Теперь в список "заслуг" Баско добавилось еще и сокрытие имущества.