Под Днепром произошло ДТП с участием трех авто, пострадали пять человек. Фото

В понедельник, 7 февраля, на Криворожском шоссе в Днепре произошла ДТП с участием трех автомобилей: Renault, Toyota и Lexus. В результате аварии пострадали пять человек.

Как сообщает "Информатор" с места событий, инцидент произошел около 21:00. Отмечается, что один с автомобилей застрял в грязи, а водитель другого остановился ему помочь. Машины оказались в позиции "лоб в лоб".

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По информации издания, в это время в сторону Днепра двигался автомобиль Toyota, который врезался в Renault, а он ударил стоящий впереди Lexus. В результате водителя Toyota зажало в автомобиле, сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать его. Кроме того, водителя Renault госпитализировали с переломом таза, а его пассажирку – с рассечением лба. Мужчина из Lexus получил травму ключицы, а его пассажир – с травму ног. Все пострадавшие доставлены в больницу им. Мечникова.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине случилось 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировались еще 27 296. Основной причиной аварий, в частности, в ноябре, стали нарушение правил маневрирования и превышение скорости. Чаще всего аварии происходили в Киеве и Киевской области.

Напомним: на Киевщине водитель ВАЗ сбил пешехода, протащил около 10 метров, а потом скрылся с места ДТП. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Владельца ВАЗ нашли на следующий день – на его машине были обнаружены следы аварии. По факту ДТП с потерпевшим открыто уголовное производство.

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