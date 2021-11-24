На трассе Днепр – Николаев перевернулся грузовик с мандаринами. Фото
В Криворожском районе на Днепропетровщине 24 ноября перевернулась фура, которая перевозила мандарины. Авария обошлась без пострадавших.
ДТП произошло около 05:00 среды возле поселка Софиевка на трассе Днепр – Николаев. Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На место выезжала бригада отделения 41-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда.
По данным спасателей, грузовой автомобиль марки Mercedes съехал с дороги и опрокинулся. Кабина фуры чуть не врезалась в дерево. Водитель в результате этого происшествия не пострадал.
В то же время, чтобы крупногабаритный транспортный не загорелся посреди трассы, пожарные отсоединили в нем клеммы от аккумуляторной батареи. Также они дежурили вблизи места ЧП, пока правоохранители проводили следственные действия.
К оказанию помощи во время происшествия привлекались пятеро спасателей и одна единица пожарной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Она не пострадала и, когда встала, набросилась на водителя авто, устроив разборки.