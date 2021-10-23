На Днепропетровщине железобетонная плита рухнула на подростка: мальчик погиб на месте. Фото и детали трагедии

В селе Обуховка Днепропетровской области железобетонная плита упала на 16-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте.

Происшествие случилось на территории частного дома, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На место вызвали отряд спасателей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Плита была очень тяжелой, поэтому чрезвычайникам пришлось использовать кран, чтобы освободить тело погибшего подростка из земли. Отмечается, что к работам было привлечено пять человек, а кран принадлежал частной компании.

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Сотрудники Национальной полиции начали проводить следственные действия для того, чтобы установить обстоятельства несчастного случая. Причина трагедии пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черниговской области от коронавируса умер 15-летний подросток по имени Герман. Организму было очень тяжело справиться с болезнью, школьник провел в областной детской больнице всего три дня. У мальчика были серьезные сопутствующие заболевания.