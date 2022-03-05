На Днепропетровщине за сутки поймали 15 диверсантов. Фото

В Днепропетровской области за сутки – 3 и 4 марта – удалось поймать 15 диверсантов, работающих на страну-агрессора Россию. Некоторые из них не могли даже правильно сказать название областного центр.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В их телефонах нашли свидетельства сотрудничества со спецслужбами противника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что противник пытается собирать данные о местах расположения и работы площадей, мостов, зданий органов власти и других стратегических объектов.

У задержанных в телефонах нашли фотографии как раз таких объектов, а также вооруженных россиян, переписку, видео пророссийского характера и другие вещи, которые подтверждают связи с вражескими спецслужбами.

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Также одна из задержанных женщин не смогла правильно сказать название областного центра – Днепр или Днепропетровск – и фамилию мэра. У других подозреваемых были поддельные документы.

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