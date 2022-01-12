На Днепропетровщине на ходу вспыхнул автобус: выгорел дотла. Фото

В Днепропетровской области 12 января посреди трассы во время движения вспыхнул автобус, в котором находились люди. Пассажиры и водитель успели покинуть салон, прежде чем огонь полностью уничтожил транспортное средство.

ЧП произошло примерно в 07:30 среды возле поселка Росишки Синельниковского района. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло в моторном отсеке пассажирского автобуса "ПАЗ-4234" 2013 года выпуска. Он принадлежит одному из местных предприятий и перевозил рабочих.

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На момент ЧП в салоне находились восемь человек, которые самостоятельно покинули пылающий транспорт до прибытия пожарных.

Тушили же пожар бойцы 57-й ГПСЧ 10-го пожарно-спасательного отряда местного управления ГСЧС. Возгорание ликвидировали в 08:17. Огонь успел полностью уничтожить моторный отсек и салон автобуса.

Общая площадь пожара составила 14 кв. м. В нем никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января во время движения в Киеве загорелся трактор. Предварительно, это произошло из-за короткого замыкания, водитель не пострадал.