На Днепропетровщине мужчина ради видео прыгнул в прорубь и не вынырнул. Фото

В Днепропетровской области 38-летний мужчина погиб после погружения в прорубь на реке Чортомлык. Он прыгнул в воду ради видео и исчез под льдом.

Трагический инцидент произошел 5 февраля в селе Капуловка Никопольского района. Об этом в Facebook информирует Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спасатели, проведя визуальное обследование водоема, не смогли найти мужчину. На место вызвали водолазов "Городской аварийно-спасательной службы на воде".

Видео дня

Издание "Информатор" пишет, что мужчина пришел к реке вблизи Каховского водохранилища с другом. Они прорубили прорубь, потом первый попросил товарища снять видео, а сам разделся догола и пригнул в воду. Обратно он так и не вынырнул.

Утопленника обнаружили только на следующий день, 6 февраля. Он был на глубине 4 м в 20 м от берега.

Тело погибшего 1983 года рождения доставили на берег и передали правоохранителям, которые будут выяснять детали трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января в селе Крушинка на Киевщине 53-летний мужчина утонул во время крещенских купаний. Отмечалось, что к проруби он пришел в состоянии алкогольного опьянения.