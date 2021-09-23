На Днепропетровщине микроавтобус вылетел в кювет, водитель погиб на месте. Фото

Утром в четверг, 23 апреля, в Днепропетровской области слетел с дороги грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Авария произошла возле поселка Софиевка Криворожского района. Об этом сообщается в Telegram-канале "Блог Кривого Рога" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на выезде из поселка водитель выехал за пределы проезжей части.

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Микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. В результате полученных травм мужчина за рулем скончался.

На месте происшествия работали следователи Криворожского районного управления полиции, патрульные и следственно-оперативная группа из Софиевки.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 21 сентября в Кривом Роге врезался в дерево автомобиль Toyota Camry, а потом загорелся. Женщина 1992 г. р., которая находилась за рулем, скончалась на месте аварии.