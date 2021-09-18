На Днепропетровщине мужчина бросил в машину с соседями взрывчатку, есть пострадавший. Фото

В Днепропетровской области мужчина бросил в автомобиль своих соседей взрывчатку. Ранение в результате взрыва получил 64-летний водитель.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровщины. Инцидент произошел 17 сентября около 14:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Взрывчатку мужчина бросил в автомобиль своих соседей, когда они проезжали мимо его дома.

Видео дня

В результате была повреждена машина и легкие травмы получил водитель. В каком именно населенном пункте случилось ЧП, правоохранители не уточнили.

Сейчас полиция опрашивает пострадавшего и свидетелей, а подозреваемого задержали.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в одной из многоэтажек Кривого Рога прогремел взрыв, после которого возник пожар. В происшествии пострадал мужчина.