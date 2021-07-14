После передачи на ТВ нашли зарезанным отца 3-летней девочки, которую избили до комы под Днепром. Фото

На Днепропетровщине нашли мертвым 35-летнего Александра Мироненко – отца избитой до состояния комы 3-летней девочки. Мужчина погиб при странных обстоятельствах на следующий день после того, как в эфире украинского телеканала вышла программа об издевательствах над 3-летней Кристиной.

О том, что тело местного жителя 13 июля нашли на мосту, соединяющем Шульговку и хутор Судовка, написал в Facebook Виктор Зезюлин. По его словам, в полиции рассматривают версию самоубийства, однако местные жители сомневаются, что Мироненко сам покончил с жизнью.

Накануне трагедии, вечером 12 июля, была показана программа "Говорить Україна" с участием Мироненко. В студии пытались разобраться, кто виновен в избиении девочки.

Отметим, что в этом подозревают 25-летнюю мать Кристины Светлану и ее сожителя. Примечательно, что женщина сперва обвинила в похищении и нападении на малышку биологического отца ребенка – Мироненко. Вскоре от таких заявлений женщина отказалась и сама стала подозреваемой.

Как передает dnipro.tv, похороны Мироненко состоялись 14 июля на местном Шульговском кладбище. Известно, что он жил на соседней улице.

По подозрению односельчан 35-летнего мужчины, к его смерти якобы может быть причастным нынешний гражданский муж экс-супруги Мироненко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3-летняя Кристина получила множественные переломы, синяки и кровоизлияния по всему телу в результате избиения. Пока девочка была в коме, ее готовили уже к третьей сложной операции. Также сохраняется большая вероятность, что травмы малышки могут привести к инвалидности.